Готова ли Россия изменить расклад сил в Европе из-за ДНР: Радио REGNUM
Москва,
13 сентября 2019, 18:00 — REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
- Готова ли Россия изменить расклад сил в Европе из-за ДНР.
Подробнее о важном — в вечернем выпуске Радио REGNUM в 20:00 (мск).
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История вопроса
Тестовое вещание начато 15 июня 2016 года. Радио REGNUM существует для тех, кто много работает и не успевает много читать. Ведь может так получиться, что сейчас надо успеть всё – но и не потерять живой пульс новостей. В ежедневных выпусках самые главные новости страны и мира, уже отобранные из океана информации. Ничего лишнего, только самая суть, изложенная в удобном формате и порой не без юмора.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости - коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы – «Истории победителей»; итоги года; аналитика.