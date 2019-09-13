Москва, 13 сентября 2019, 18:00 — REGNUM

Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Готова ли Россия изменить расклад сил в Европе из-за ДНР.

Подробнее о важном — в вечернем выпуске Радио REGNUM в 20:00 (мск).

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