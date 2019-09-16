Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, уточняющий порядок формирования Совета Федерации, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Поправками исключается возможность совмещения осуществления полномочий члена Совета Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.

«Норма, позволяющая совмещать полномочия члена Совета Федерации и депутата законодательного органа субъекта РФ в случае, если все депутаты данного органа избраны по одномандатным избирательным округам, представляется недопустимой с учетом необходимого в условиях Федерации разграничения предметов ведения и полномочий, исключения конфликта интересов, неравенства статуса депутатов, организационных сложностей», — отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Возможность совмещения полномочий нарушает конституционное равенство регионов, их симметрию, указали авторы.

Ранее Нилов заявил о недопустимости практики, когда Мосгордумы могут совмещать свою деятельность с представительством города в Совете Федерации — в отличие от других регионов.

«Мы считаем, что депутат Мосгордумы должен работать в Мосгордуме, а член Совета Федерации — в Совете Федерации, совмещение недопустимо», — подчеркнул он.

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