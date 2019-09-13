Ашхабад, 13 сентября 2019, 14:29 — REGNUM В туркменской столице сегодня, 13 сентября, началось 83-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Возглавляет мероприятие вице-премьер-министр Туркмении Гочмырат Мырадов, передает «Orient».
Участники форума намерены обсудить вопросы, касающиеся торгово-экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия между странами-участницами СНГ, и предстоящей переписи населения, запланированной на 2020 год.
Также они планируют рассмотреть 25 документов, в которых затронуты темы радионавигации, транспортной безопасности, профилактики и борьбы с болезнями и вредителями приграничных лесов и ряд других актуальных проблематик.