Париж, , 14:15 — REGNUM Пять стран европейского союза (ЕС), а именно Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, очень обеспокоены сообщениями о возможной аннексии районов на Западном берегу реки Иордан, сообщает французское внешнеполитическое ведомство.

«Эти обещания, если они будут реализованы, будут представлять собой серьезное нарушение международного права», — говорится в заявлении МИД Франции.

Ряд европейских государств призвал все стороны воздерживаться от любых мер, противоречащих международному праву. Страны подтвердили право Израиля на безопасность и решительно осудили нападения на Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах считать частью Израиля территорию на западном берегу реки Иордан.

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