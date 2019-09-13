Сочи, Краснодарский край, , 13:29 — REGNUM Алексей Копайгородский, 11 сентября вступивший в должность мэра города-курорта Сочи, отправил в отставку всех заместителей главы города.

Как сообщила «Комсомольская правда Краснодар», на следующий день после избрания глава города предложил вице-мэрам написать заявления об увольнении по собственному желанию. Как уточняет издание, тех, кто этого не сделали, отправили в отставку. При этом наблюдатели ожидают кадровых перестановок не только в мэрии, но и в районах Сочи.

Отметим, что официально о кадровых изменениях в мэрии Сочи пресс-служба пока не сообщала.

Как напоминает ИА REGNUM, Алексей Копайгородский, ранее занимавший пост вице-губернатора края по внутренней политике, занял пост сначала и.о. мэра Сочи, а на следующий день, 10 сентября, был избран на должность депутатами горсобрания. На посту мэра Сочи он сменил Анатолия Пахомова, проработавшего в должности десять лет.

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