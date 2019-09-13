Ереван, , 13:22 — REGNUM Меры по ужесточению наказания для карманных воров предложила рассмотреть заместитель министра юстиции Армении Анна Вардапетян. Об этом 13 сентября она заявила на заседании парламента республики.

По словам замминистра, в последние годы увеличилось число карманников, что представляет серьезную угрозу для общества.

На заседании был рассмотрен законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающий наказание в виде наложения штрафа за такие преступления, превышающего минимальную заработную плату в 200−500 раз, либо лишения свободы от 1 месяца до 2 лет.