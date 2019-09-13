Москва, 13 сентября 2019, 13:04 — REGNUM Нынешняя Чехия не имеет отношения к Чехословакии писателей Карела Чапека и Ярослава Гашека или даже политика Густава Гусака, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию вокруг памятника маршалу Ивану Коневу с площади Интербригад в Праге (Чехия).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти района Прага-6, воспользовавшись очередным актом вандализма в отношении памятника маршалу Ивану Коневу, приняли решение убрать его с площади. Президент Чехии Милош Земан назвал это решение позорным.
Читайте ранее в этом сюжете: Решение убрать памятник Коневу с площади Интербригад – позор для Чехии