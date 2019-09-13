Москва, , 13:04 — REGNUM Нынешняя Чехия не имеет отношения к Чехословакии писателей Карела Чапека и Ярослава Гашека или даже политика Густава Гусака, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию вокруг памятника маршалу Ивану Коневу с площади Интербригад в Праге (Чехия).

«Нынешняя Чехия не имеет отношения к Чехословакии Карела Чапека, Ярослава Гашека или даже Густава Гусака, — сказал Делягин. — Помимо [введения] жёстких санкций, никто из этих людей (кто принимал решение об удалении памятника — прим. ИА REGNUM) не должен иметь права въехать в Россию, и любая компания, в которой они являются кем-то, не должна иметь возможности вести отношения с РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти района Прага-6, воспользовавшись очередным актом вандализма в отношении памятника маршалу Ивану Коневу, приняли решение убрать его с площади. Президент Чехии Милош Земан назвал это решение позорным.

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