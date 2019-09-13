Сан-Хосе, , 11:20 — REGNUM Всего 21% костариканцев одобряют деятельность Карлоса Альварадо на посту президента, в то время как недовольны работой главы государства 65%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на опрос Центра политических исследований Университета Коста-Рики.

Карлос Альварадо MadriCR

Антирейтинг костариканского президента неуклонно растёт с августа 2018 г. Тогда его деятельностью были недовольны 36% населения, однако уже к марту 2019-го этот показатель достиг 50%, а к августу — 65%.

В Центре отметили, что впервые антирейтинг президента превысил антирейтинг правительства. Так, к деятельности правительства негативно относятся 62% населения.

34% опрошенных назвали наиболее острой проблемой безработицу, 18% — стоимость жизни, 11% — неэффективность правительства.