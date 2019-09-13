Ташкент, , 10:17 — REGNUM Руководителем центра духовности и просветительства в Узбекистане назначен Минхажидин Ходжиматов, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

Ранее республиканский центр духовности и просветительства возглавлял Алишер Кадиров, который в мае 2019 года был избран лидером партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»).

Минхажидин Ходжиматов родился в 1965 году. В 1990 году окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета. В 2013—2014 годах занимал должность министра по делам культуры и спорта республики. С 2018 года занимал должность заместителя председателя Союза писателей Узбекистана.

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