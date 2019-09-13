Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:43 — REGNUM Постоянный представитель Шри-Ланки в ООН Алияр Азиз в ходе заседания Совета по правам человека ООН заявил, что беспокойство, выражаемое отдельными государствами и международными институтами в связи с назначением на должность командующего вооруженными силами Шри-Ланки Шавендры Сильвы, является неприемлемым актом вмешательства во внутренние дела Шри-Ланки.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки Коломбо Пейдж, Алияр Азиз также отметил, что решения подобного рода являются исключительной прерогативой главы государства президента Матхрипалы Сирисены. Напомним, что Шавендра Сильва обвиняется в серьезных нарушениях прав человека, которые имели место в ходе гражданской войны на Шри-Ланке.

Кроме того, Алияр Азиз отдельно подчеркнул то, что мероприятия по урегулированию ситуации после терактов, произошедших в столице страны Коломбо в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля, под руководством Шавендры Сильвы были осуществлены с наименьшим нарушением социально-экономической жизни страны.