* талибов — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, , 14:05 — REGNUM 12 сентября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Сарвар.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Алмар провинции Фарьяб.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, Мулла Сарвар занимал пост теневого главы уезда Алмар и был вовлечён в серию нападений на правительственные войска. Также в ходе операции было ликвидировано еще три боевика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.