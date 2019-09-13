Куала-Лумпур, , 09:11 — REGNUM Министр окружающей среды Малайзии Ео Би Инь заявила, что премьер-министр страны Махатхир Мохамад напишет письмо президенту Индонезии Джоко Видодо для обсуждения проблемы лесных пожаров, сообщает Sindonews.

«Я обсуждала это с премьер-министром, и он согласился написать письмо президенту Джоко Видодо, чтобы привлечь его внимание к проблеме трансграничного смога. Письмо будет отправлено немедленно», — отметила Ео Би Инь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр окружающей среды Малайзии Ео Би Иньзаявила, что, согласно фактам, Индонезия несет ответственность за смог в Малайзии.

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