Приштина, , 15:40 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Томас Петшичек заявил, что не видит причин, по которым его страна должна отозвать признание независимости Косово. Тем не менее, он выразил готовность обсудить данный вопросом с президентом Чехии Милошем Земаном. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Петшичек прокомментировал заявление Земана, сделанное в Белграде, в котором говорится, что через месяц президент поставит вопрос об отзыве признания суверенитета Косово на встрече представителей конституционных властей Чехии.

Он добавил, что Прага поддерживает стремление стран Западных Балкан, включая Сербию, вступить в ЕС (Европейский союз), и напомнил, что Чешская Республика де-юре признала независимость Косово в 2008 году. По мнению главы МИД (Министерства иностранных дел) Чехии, изменение данного решения не будет отвечать интересам его страны.