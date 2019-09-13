Киев, , 08:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может страдать раздвоением личности. Об этом заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун изданию LB.ua.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Супрун предположила, что глава государства играет разные роли. Она отметила, что не встречалась с Зеленским или его соратниками между двумя турами выборов, при этом риторика политика в её адрес до и после выборов изменилась.

«Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекилом и мистером Хайдом», — сказала Супрун, вспомнив персонажа романа Роберта Стивенсона, в котором уживались две разных личности.

Как сообщало ИА REGNUM, Супрун была окончательно уволена с должности, но выступила с заявлением, что «ни в коем случае не собирается останавливаться».

Читайте также: «I'll be back»: Ульяна Супрун прокомментировала свое увольнение