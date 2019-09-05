Киев, , 11:19 — REGNUM Скандальная и.о. министра здравоохранения Украины после своего окончательного увольнения с должности выступила с заявлением, в котором сообщила, что «ни в коем случае не собирается останавливаться», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 4 сентября Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Супрун и двух ее ключевых заместителей — Александра Линчевского и Павла Ковтонюка.

Супрун констатировала, что ее команде удалось сделать очень много — «реальные, ощутимые изменения для миллионов украинцев», но впереди еще больше. Каким образом она рассчитывает влиять на ситуацию, чиновник не уточнила.

«I'll be back», — пообещала она.

ИА REGNUM напоминает, что Супрун является подданной США и запомнилась проведением на Украине скандальной медицинской реформы, в рамках которой медицина фактически стала платной.

Новым министром здравоохранения Украины является Зоряна Скалецкая. На первой пресс-конференции Скалецкая заявила о намерении «усовершенствовать» начатые предшественниками реформы, уточнив, что в определенных моментах все же будут изменения. Впрочем, никакой конкретики новая министр не озвучила.