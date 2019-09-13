Токио, 13 сентября 2019, 05:43 — REGNUM Делегация представителей японского бизнеса отправилась на остров Кунашир на Курилах, сообщает агентство Kyodo.
Сообщается, что делегация из Японии примет участие в консультациях с российскими представителями по вопросам ведения совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов. Одной из главных тем для обсуждения станет вопрос утилизации отходов и создание инфраструктуры для этого.
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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в столице Японии Токио прошли переговоры между японскими и российскими делегациями по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Целью переговоров является достижение соглашения, позволяющего беспрепятственно осуществлять российско-японские проекты на Курилах.
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