Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Франция не может предоставить кредит Ирану в размере $15 млрд для сохранения условий ядерной сделки без одобрения со стороны Соединенных Штатов, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне.

«Мы продолжаем кампанию по оказанию максимального давления на Иран. Франция понимает, что не может выделить кредит на $15 млрд без нашего согласия», — заявил он.

Мнучин подчеркнул, что выделение средств Ирану без американского одобрения будет расцениваться как нарушение антииранских санкций, введенных Вашингтоном. Он также назвал все сообщения СМИ о предоставлении кредита Исламской Республики со стороны Франции — ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент США Дональд Трамп заявил о желании Ирана провести переговоры с Соединенными Штатами. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что такая встреча действительно может состояться на полях Генассамблеи ООН. По их сведениям, администрация президента США уже приступила к подготовке встречи.

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