Нью-Йорк, США, , 00:57 — REGNUM Новый постоянный представитель США при ООН Келли Крафт вручила верительные грамоты генсеку Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу и официально приступила к исполнению своих обязанностей.

В ходе своего выступления перед журналистами она пообещала стать рупором американской демократии и стремиться к разрешению конфликтных ситуаций мирным способом. Крафт подчеркнула свою приверженность свободе и правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа президент США Дональд Трамп утвердил Келли Крафт на посту постпреда Соединенных Штатов при ООН. Он также отметил ее «превосходную службу» послом США в Канаде. Кандидатура Крафт была выдвинута в феврале 2019 года, в конце июля ее утвердил американский сенат.

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