Донецк, , 00:52 — REGNUM На тему отъезда зенитчика Владимира Цемаха с Украины в ДНР в рамках обмена информацию распространять пока не рекомендовали, заявила его дочь Мария Левченко-Цемах в интервью РБК.

«И он, и ведомства, которые занимаются государственной безопасностью. Рекомендации таких людей не стоит игнорировать», — сказала Левченко-Цемах о просьбе «помолчать».

По её словам, отец по делу о крушении над Донбассом малайзийского Boeing в 2014 г. дал показания «всем заинтересованным», то есть и Украине, и РФ, и Нидерландам и Австралии. В настоящее время Цемаха обследуют врачи.

«Беспокоится о здоровье, психоэмоциональном состоянии», — заявила Левченко-Цемах.

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Напомним, одно из украинских изданий «Граты» со ссылкой на запись Левченко-Цемах в соцсетях сообщило, что Цемах едет в ДНР.

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