Мадрид, , 22:44 — REGNUM «Быстрое внесение поправок после первого промаха. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила изменить спорное название, которое она дала должности вице-председателя, ответственного за миграцию, — пишет испанское издание El Pais. — Источники в ЕС объяснили, что команда фон дер Ляйен переформулирует обозначения, относящиеся к некоторым должностям, в том числе речь идет о «защите европейского образа жизни», которой займется грек Маргаритис Шинас. По сведениям этих источников, фон дер Ляйен намерена таким образом унять беспокойство, вызванное предыдущим решением, прежде всего у депутатов-прогрессистов».

Фон дер Ляйен дала спорное название той области, которая будет включать в себя такие чувствительные для европейцев вопросы, как миграция, безопасность, трудоустройство и образование. Когда главу Еврокомиссии спросили о причинах переименования должности греческого консерватора, фон дер Ляйен в общей форме сослалась на «ценности», «достоинство каждого человеческого существа» и «правовое государство».

Европейские источники заверили: в реальности избранный председатель следующей Комиссии подразумевала, что право на интеграцию и убежище также формирует часть ценностей Евросоюза. Фон дер Ляйен добавила, что Шинас будет отвечать за миграцию на всех этапах при помощи «междисциплинарного подхода и устойчивой концепции миграции». Первыми из-за формулировки «защита европейского образа жизни» забеспокоились зеленые.