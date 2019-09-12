Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM Инаугурация вновь избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова состоится в среду, 18 сентября 2019 года. Согласно уставу города, вступление в должность главы исполнительной власти должно произойти на седьмой день после официального опубликования результатов выборов.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Итоги официально подвели накануне, а опубликовали в газете — в четверг, 12 сентября. Таким образом, через неделю состоится торжественная церемония, по традиции — в Мариинском дворце, где расположено Законодательное собрание.

Напомним, на выборы в Петербурге 8 сентября пришло чуть более 30% избирателей. Это стало рекордно низкой явкой для результативных выборов такого уровня за всю историю города. За Александра Беглова проголосовало 64,44% от пришедших на участки. За него отдали голоса 735 тыс. горожан.

Двое его соперников — депутаты Заксобрания Надежда Тихонова и Михаил Амосов получили 16,84% % и 16,03% голосов соответственно.

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