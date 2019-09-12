Москва, , 16:32 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики видят своей задачей максимальную интеграцию в российское пространство, вплоть до вхождения в состав России на правах федеративного округа. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин на состоявшейся в Москве встрече с политологами, блогерами и журналистами из разных регионов России.

Отвечая на вопрос главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова о том, как он оценивает перспективы воссоединения Донбасса с Россией, Денис Пушилин отметил:

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа».

Глава ДНР добавил, что до указа президента России Владимира Путина об упрощённой выдаче российских паспортов «настроения у людей были не такими оптимистичными», но «что у народа Донбасса не отнять, так это терпения».

Как передавало ИА REGNUM, жители Донецкой и Луганской Народных Республик в соответствии с указом российского президента с мая получают гражданство России в упрощённом порядке. Для указанных категорий лиц отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет, а заявки на получение гражданства от них рассматриваются в ускоренный, трёхмесячный срок.

В июле Владимир Путин подписал указ о распространении упрощённого порядка предоставления гражданства для всех жителей Донбасса, включая подконтрольные Украине территории.

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