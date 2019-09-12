Москва, , 16:25 — REGNUM КПРФ в целом довольна итогами прошедших выборов и считает свои результаты закономерными, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

«Результаты «Единой России», напротив, упали, но в ночных эфирах мы услышали, что кто-то кого-то «жахнул» на этих выборах. Господа, мы никого не «жахнули», а «жахнуло» население и будет «жахать» за пенсионное ограбление, за мусорную реформу, за повышение НДС, за налог на самозанятых, за повышение цен на бензин и товары первой необходимости, за все те законы, которые принимаются в интересах капитала и нового олигархата», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

Он, в частности, отметил, что КПРФ удвоила свое представительство на муниципальном уровне в Московской области, Ленинградской области, утроила — в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее о «жахнувшей» «Единой России» заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.