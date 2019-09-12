Москва, 12 сентября 2019, 16:17 — REGNUM В отличие от бывшего президента США Билла Клинтона, его преемники — Джордж Буш-младший и Барак Обама — не понимали важности России и вели себя в её отношении немудро и неуважительно. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 12 сентября заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».
Определение России как региональной державы, по словам Шрёдера, не было мудрым шагом, не только потому что это неуважительно, но и потому, что не отражает реальной важности РФ как ядерной державы и как участника международной политики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки» из-за вопроса о возвращении России в G7. По неподтвержденным сведениям, глава Белого дома отверг аргументы других участников саммита во французском Биарицце, выступивших против возвращения РФ, и заявил, что «Россия нужна для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи».
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