Москва, , 16:17 — REGNUM В отличие от бывшего президента США Билла Клинтона, его преемники — Джордж Буш-младший и Барак Обама — не понимали важности России и вели себя в её отношении немудро и неуважительно. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 12 сентября заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер на международной конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

«Я сохраняю надежду в плане российско-американских отношений, — сказал Шрёдер. — Но, конечно, мой оптимизм здесь ограничен. Билл Клинтон понимал важность России. Ему было ясно, что [хотя] Россия в те времена уже не была сверхдержавой, но тем не менее к ней следовало относиться с уважением. Это изменилось во времена Джорджа Буша-младшего, потому что тогда Россия стала для США геополитическим конкурентом, которого нужно было удерживать на месте. Правительство приняло стратегию окружения России, которое включало призыв Украины и Грузии вступить в НАТО, а также создание системы ПРО в Восточной Европе. Эти шаги привели к эскалации напряжённости в регионе. Президент Обама продолжил эту политику».

Определение России как региональной державы, по словам Шрёдера, не было мудрым шагом, не только потому что это неуважительно, но и потому, что не отражает реальной важности РФ как ядерной державы и как участника международной политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки» из-за вопроса о возвращении России в G7. По неподтвержденным сведениям, глава Белого дома отверг аргументы других участников саммита во французском Биарицце, выступивших против возвращения РФ, и заявил, что «Россия нужна для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи».

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