Тунис, , 16:20 — REGNUM Кандидат на пост президента Туниса Набиль Каруи, задержанный по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, 11 сентября объявил голодовку. Находящийся в тюрьме Каруи требует реализации права провести предвыборную кампанию. Об этом 12 сентября передает агентство Reuters.

56-летний Каруи, владелец телеканала «Несма», был задержан 23 августа.

«Каруи начал бессрочную голодовку со среды, чтобы потребовать своего права голоса в воскресенье», — сказал Reuters его адвокат Рида Белхадж.

Отметим, что Каруи — ведущий кандидат среди 26 участников президентских выборов в первом туре. Его главными соперниками являются премьер-министр Юсеф Чахед, министр обороны Абделькарим Збиди и бывший президент Монсефа Марзуки.

Голосование пройдет 15 сентября, досрочно, из-за смерти главы государства Беджи Каид ас-Себси 25 июля текущего года.