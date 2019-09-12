Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Живущие в Петербурге ветераны, блокадники и другие льготные категории граждан, пострадавшие в годы Второй мировой войны или от ее последствий, получат единовременную выплату в связи с 75-летием Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Такое инициативу, внесенную Смольным, поддержала 12 сентября постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Согласно законопроекту, единовременная денежная выплата в размере 7 тыс. руб. будет предусмотрена для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и ветеранов боевых действий, участвовавших в разминировании и боевом тралении по окончании войны.

Выплату в размере 4 тыс. руб. назначат для вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Выплату в размере 3 тыс. руб. — для лиц, родившихся до 3 сентября 1945 года и не относящихся к указанным выше категориям, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга.

Напомним, предыдущие единовременные выплаты ветеранам и блокадникам в Петербурге назначались в январе 2019 года, в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.

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