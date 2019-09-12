Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Уволив Джона Болтона, президент США Дональд Трамп расширил базу своей поддержки среди умеренных политиков и одновременно создал дополнительные условия для решения важных политических вопросов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 12 сентября, комментируя кадровые решения президента США.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности, заявив, что был не согласен со многими его предложениями. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в своем комментарии заявил, что Россия не ждёт изменений вследствие увольнения Болтона.

«В истории с отставкой Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности президента США мне видятся два принципиальных момента.

Первый — это относительная внешняя разрядка агрессивности внешнеполитического курса США. Думаю, это связано, в том числе, и с началом Дональдом Трампом своей предвыборной кампании. Он, судя по всему, планирует провести ее под лозунгами лидера, который намерен обеспечивать интересы США в мире мирными средствами. Болтон был слишком прямолинеен, слишком агрессивен. Создавалось даже впечатление, что Дональд Трамп в своё время взял его на эту должность для создания некой отрицательной точки отсчёта на будущее.

Всё это, однако, касается внешней стороны дела, формы. Ослабления наступательного характера внешней политики США ждать не стоит. Хорошо, что, судя по комментарию заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, не ждут его и в нашем МИДе. Личности в проведении внешней политики — фактор важный, но не принципиальный. Самостоятельной внешнеполитической линии ни советников по нацбезопасности, ни министров иностранных дел быть не может: внешнюю политику государств определяют их лидеры или элиты, действующие через поставленных ими во главе стран политиков.

В США это Дональд Трамп, который постепенно из второй категории, поставленного политика, переходит в первую, становится лидером. И в этом контексте имеет смысл отметить аккумулирование Трампом политического веса и опыта. Увольняя Джона Болтона, он явно увеличил число своих непримиримых противников на крайне правом фланге американской политики, но он этого не опасается. Те, что хочет открытой агрессивности США в мировых делах, уже не его союзники. В правой части политического спектра он опирается на тех, кто понимает, что Майк Помпео не меньший ястреб, чем Джон Болтон, — просто более умный.

Отправив Джона Болтона в отставку, Трамп расширил базу своей поддержки среди умеренных, в так называемом «центре». Но главное, он создал дополнительные условия для решения важных политических вопросов (Иран, КНДР, Россия, Венесуэла) своей текущей деятельности и будущей борьбы за второй президентский срок», — отметил Михаил Демурин.