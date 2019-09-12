Нью-Дели, , 12:05 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Тхакур Сингх в ходе заседания Совета по правам человека ООН заявила, что Пакистан использует трансграничный терроризм как средство «альтернативной дипломатии» в кашмирском вопросе. Она также указала на то, что решение об отмене 370 статьи конституции и упразднении особого статуса в штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар) является внутренним делом Индии и страна не потерпит вмешательства в какой-либо форме.

По сообщению индийского новостного агентства Бхарат Таймс, выступление заместителя министра иностранных дел Индии стало ответом на заявление Пакистана о том, что индийское правительство всячески нарушает права и свободы человека в штате Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар). Виджай Тхакур Сингх опровергла эти обвинения, назвав их беспочвенными и необоснованными.

Кроме того, в ходе заседания министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши потребовал проведения расследования ситуации в Кашмире и привлечения виновных к ответственности.