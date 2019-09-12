Тегеран, , 12:01 — REGNUM США вводят новые персональные санкции против активистов палестинской группировки ХАМАС и иранского КСИР. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Новый пакет санкций предполагает запрет для американских компаний на ведение бизнеса с некоторыми из членов КСИР, а также блокирование любой их собственности в США и замораживание счетов в американских банках. Санкции вступили в силу после того, как в тот же день президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили санкции в отношении ИРИ, в том числе в отношении КСИР. В начале 2019 года КСИР был признан в США террористической организацией.