* Талибана — запрещённая в России организация

Исламабад, , 06:35 — REGNUM 11 сентября Государственный департамент США внес главу пакистанского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Нур Вали Махсуда в список международных террористов.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Нур Вали Махсуд был включен в список международных террористов приказом президента США Дональда Трампа вместе с другими лидерами террористических и повстанческих движений, в том числе «Хезболлы». Как отметили в Госдепартаменте США, Нур Вали Махсуд, возглавляющий пакистанскую ячейку «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2018 года, несет ответственность за несколько терактов на территории Пакистана.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп отменил предстоящие переговоры в Кэмп-Дэвиде с участием представителей афганского правительства и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).