Пекин, , 11:19 — REGNUM Межпарламентское взаимодействие обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, сообщили 12 сентября в пресс-службе главы государства.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Ли Чжаньшу Akorda.kz

Во время переговоров казахстанский лидер выразил удовлетворение итогами своего визита в Китай. Токаев также отметил значимость IV совещания спикеров парламентов Евразии в сентябре, которое пройдет в Нур-Султане.

Ли Чжаньшу, в свою очередь, сказал, что визит Токаева в КНР увенчался большим успехом, а двусторонние отношения между странами вступили в новый исторический период.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны подписали десять совместных документов в различных сферах сотрудничества.

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