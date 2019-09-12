Белград, , 12:26 — REGNUM Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко раскритиковал слова помощника госсекретаря по делам Европы и Специального посланника государственного департамента США (Соединенных Штатов Америки) по Западным Балканам Мэтью Палмера.

Ранее спецпосланник заявил, что Москва, поддержавшая попытку государственного переворота в Черногории в 2016 году, заинтересована в дестабилизации обстановки на Балканах, в то время как Вашингтон поступает созидательно, стремясь установить диалог между Белградом и Приштиной. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания «Радио и телевидение Сербии».

Боцан-Харченко обратился к спецпосланнику с риторическим вопросом относительно того, зачем России дестабилизировать обстановку в регионе, когда ее ведущие компании реализуют множество долгосрочных проектов на территории Западных Балкан.

«Вероятно, отличительными признаками поддержки стабильности являются военная агрессия против суверенного государства, убийства людей, разрушение инфраструктуры, «насыщение» почвы вредным ураном от сброшенных бомб. Или разделение государств, разделение народов, которые жили в одном обществе. Или навязывание, вопреки решениям законодателей и правительств, принятия в членство НАТО (Североатлантического альянса). Или прославлять злодеев и «свергать» патриотов и героев, попутно фальсифицируя историю», — добавил Боцан-Харченко.