Москва, , 11:01 — REGNUM Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Читайте также: Учения «Центр-2019» не направлены против других стран — Шойгу

Так, в практических действиях войск на полигонах «Донгуз», «Тоцкий», «Аданак» в европейской части РФ будут задействованы почти 13 тыс. человек, из которых до 2250 человек — военнослужащие иностранных государств. К участию в манёврах приглашены воинские контингенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, а также Китая и Пакистана.

Как уточнили в ведомстве, учения «является завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки ВС РФ в текущем году». Так, в ходе манёвров будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

Также по теме: Учения «Центр-2019»: русский спецназ десантируется в Арктике

Учения «Центр-2019» пройдут в два этапа. Основные действия развернуться на шести полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский» и полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево» на территории России, а также в акватории Каспийского моря. На полигонах государств-партнёров будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями.