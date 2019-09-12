Тирасполь, , 10:27 — REGNUM Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев и вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Василий Шова встретятся 12 сентября в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, переговорщики обсудят весь комплекс актуальных вопросов в диалоге между Приднестровьем и Молдавией.

Приднестровская сторона намерена сделать акцент на необходимости скорейшего разрешения проблем в банковской сфере. Эта тема уже обсуждалась с молдавским вице-премьером Шовой 10 сентября, но тогда никаких внятных аргументов относительно блокирования приднестровских предприятий не получили.

В конце прошлой недели, напомним, молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций и потребовал закрыть счета. Таким образом, приднестровские импортёры не могут приобретать товары и производить расчёты с иностранными партнёрами.

В Кишиневе это объяснили «борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма» и тем, что некоторые приднестровские предприятия, имеющие счета в молдавских банках, не выполнили соответствующие требования нового законодательства Молдавии с этой сфере.

Приднестровье считает аргументы надуманными и в этой связи уже провело консультации с участниками переговорного процесса по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. А президент ПМР Вадим Красносельский обратился к России в связи с блокированием счетов в Молдавии.

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