Рига, , 10:19 — REGNUM В столице Латвии Риге магазин Black Star Wear за несколько дней распродал всю коллекцию одежды, на которой изображены президент России Владимир Путин и российская символика, сообщает 12 сентября латвийское издание Mixnews.

По словам руководителя франшизы Black Star Wear в Прибалтике Юлии Поленниковой, коллекция недоступна в магазине, поскольку была вся продана.

«Она была выпущена в оборот один раз в ограниченном количестве, так как это была коллекция, созданная в сотрудничестве с компанией «Армия России», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, магазин Black Star Wear в Риге открылся 5 сентября. Сразу после открытия в латвийских соцсетях началась кампания по бойкоту торгового центра. Некоторых пользователей возмутила различная символика, связанная с Россией, на одежде: российский флаг, изображение Владимира Путина со слоганом «Решу одним МИГом» с изображением российского истребителя, эмблемы «Армия России» и так далее.

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