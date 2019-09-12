Джакарта, , 09:47 — REGNUM Ряд лидеров дружественных стран направили соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Индонезии Бухаруддина Юсуф Хабиби. Среди них, как сообщает Sindonews, президент ОАЭ и премьер-министр Малайзии.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с кончиной политика и третьего по счету президента страны.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Индонезии через свой аккаунт в Twitter на малайском языке.

«Мои соболезнования семье и всем жителям Индонезии. Действительно, его смерть — большая потеря. Пусть Бог благословит его душу», — написал Мохатхир Мохамад в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Индонезии ушел из жизни 11 сентября в возрасте 83 лет. Планируется, что тело Бухаруддина Юсуфа Хабиби будет похоронено 12 сентября на Кладбище Героев в Джакарте, рядом с любимой женой Айнун, которая скончалась в 2010 году.

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