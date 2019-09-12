Гютерсло, , 09:22 — REGNUM На этой неделе в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия власти города Гютерсло запретили использование воздушных шаров на праздничных мероприятиях. В Нижней Саксонии «Зеленые» поддержали этот запрет, передает канал n-tv.

«Птицы и другие животные поедают остатки воздушных шаров, а потом умирают от голода с полными желудками», — заявила лидер нижнесаксонского отделения «Зеленых» Энн Кура.

Использование шариков из натурального латекса не кажется партии альтернативой. Она призывает взять пример с Гютерсло, где запрет коснулся всех учебных и дошкольных учреждений.

Напомним, экологическая повестка является приоритетной в сегодняшней политической жизни Германии. Власти поддерживают прогулы уроков школьниками ради участия в митингах на тематику экологии, в стране открывается все больше ресторанов и столовых для веганов.