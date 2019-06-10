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Незаконное оружие на Украине можно выкупить за $2 млрд — депутат Рады

Политика

Изъять всё оружие не представляется возможным

Киев, 10 июня 2019, 09:09 — REGNUM  Выкуп нелегального оружия у населения Украины может обойтись в $2 млрд, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич 9 июня в эфире телеканала 112.ua.

Политик отметил, что каждую неделю на Украине сообщают о взрывах гранат и применении огнестрельного оружия во время бытовых или семейных ссор. Поэтому он предложил провести на Украине кампанию по скупке нелегального оружия.

«Это относительно небольшие деньги, надо было около $200, это средняя стоимость единицы оружия, это $2 млрд. Организовать, дать возможность иностранному фонду это оружие купить и потом его куда-то перепродать, чтоб оно только убралось c Украины», — рассказал Шуфрич.

Как сообщало, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили гранату Ф-1.

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Напомним, после начала гражданской войны в Донбассе на Украине в огромных количествах стало появляться незаконное оружие, привезённое из зоны боевых действий.

По оценкам экспертов, на руках у жителей Украины может находиться около 6 млн единиц незаконного оружия.

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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