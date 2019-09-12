Лондон, , 09:00 — REGNUM Великобритания подписала соглашение об экономическом партнерстве с Таможенным союзом Южной Африки и Мозамбиком, что, по заявлению британского правительства, позволит бизнесу свободно вести торговлю после того, как Великобритания покинет Европейский союз (ЕС). По доступным в настоящее время данным, это должно произойти 31 октября, сообщает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, соглашение позволит британским предприятиям продолжать на льготных условиях вести торговлю с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Намибией, Эсватини и Мозамбиком. Министр торговли ЮАР Эбрагим Патель заявил, что сделка также обеспечит странам юга Африки безопасность в случае отмены «Брексита».

Как сообщают журналисты, до подписания самостоятельного соглашения Великобритания торговала с регионом на основе сделок, заключенных странами с ЕС.

Министр торговли Великобритании Лиз Трусс так прокомментировала подписание торгового соглашения: «Это важная веха, поскольку Великобритания готовится снова стать независимой торговой страной, и мы помогаем предприятиям подготовиться к ведению торговли с самыми привлекательными рынками мира».