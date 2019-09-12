Пекин, , 08:09 — REGNUM Развитие двусторонних отношений обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине, сообщает 11 сентября в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев подчеркнул, что успех Китая является основной для развития сотрудничества между Пекином и Нур-Султаном. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что Казахстан добился успехов под руководством первого президента Нурсултана Назарбаева.

Председатель КНР считает, что в соседней республике создана модель развития с национальной спецификой. «Став президентом, вы провозгласили три принципа своей курса — преемственность, справедливость и прогресс», — добавил китайский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай с государственным визитом. В рамках визита глава государства прочел лекцию в Китайской академии общественных наук.

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