Новосибирск, , 08:00 — REGNUM В Искитимском районе шесть детей-сирот получили ключи от новых квартир, сообщает правительство Новосибирской области.

Всего с начала года, по данным областных властей, жильём обеспечены 135 граждан этой категории. В сентябре запланировано вручение ключей ещё от 23 жилых помещений.

По данным начальника управления демографической и семейной политики, опеки и попечительства министерства труда и социального развития региона Ольги Квятковской, на покупку квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в новосибирском бюджете на 2019 год предусмотрено более 466 млн рублей.