Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Сотрудники прокуратуры американского штата Нью-Йорк в августе допросили бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, отбывающего заключение, по делу компании Trump Organization. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.

Источники сообщают, что сотрудники прокуратуры допросили Коэна, отбывающего заключение в федеральной тюрьме в Отисвилле. По данным телеканала, допрос произошел через небольшое время после возобновления расследования по делу группы компаний Trump Organization, принадлежащей американскому лидеру Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля расследование по делу Trump Organization было приостановлено. Тогда генпрокуратура Нью-Йорка отказалась от предъявления обвинений руководству компаний. Однако в августе дело было вновь возобновлено в связи с требованием прокуратуры предъявить документы, подтверждающих выплату денег за молчание экс-порноактрисе за якобы интимную связь с Трампом.

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