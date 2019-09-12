Петропавловск-Камчатский, , 04:13 — REGNUM Очередной, десятый по счету, министр покинул правительство губернатора Камчатки Владимира Илюхина. На этот раз свой пост покинул министр природных ресурсов и экологии Василий Прийдун, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Василий Прийдун работал в должности министра с 2013 года. Официальная причина увольнения — выход на пенсию.

В активе министра немало скандальных историй. Одна из самых громких варварская добыча песка на камчатской жемчужине — Халактырском пляже, с которой власти региона всё обещают разобраться с 2016 года и никак не могут поставить точку в этой истории. Ещё один скандал, как напомнило ИА Кам 24, связан с ненадлежащим оформлением документов на заказник «Таёжный», что могло повлечь ограничение по сбору грибов и ягод для жителей края. Министру тогда пришлось оправдываться перед возмущенными жителями и вносить в документацию изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Владимира Илюхина ушли практически все ключевые министры, Василий Прийдун стал десятым по счету. Ранее на волне громкого коррупционного скандала ушла глава минздрава Татьяна Лемешко, следом глава минстроя Татьяна Митина, самый богатый землевладелец полуострова и по совместительству министр сельского хозяйства края Александр Кучеренко, министр ЖКХ и энергетики Владимир Тихонович (об этом чиновнике камчатцы сожалели в социальных сетях), министр финансов Сергей Филатов, глава минимущества Ирина Богданова, министр соцразвития и труда Инесса Койрович, а также зампреды правительства Валерий Карпенко и Владимир Галицын. Губернатор Илюхин спешно объявил кадровую реформу правительства, ввёл должность председателя правительства, на содержание чиновников добавили ещё денег, ввели ещё больше высокооплачиваемых должностей. Но исход чиновников из камчатского правительства это не остановило.