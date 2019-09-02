Петропавловск-Камчатский, , 09:33 — REGNUM Власти Камчатки изменили Устав региона. Теперь в правительстве края появятся новые высокооплачиваемые чиновники. Поддержали такую инициативу губернатора Владимира Илюхина только единороссы. Остальные депутаты были против, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поправки в Устав региона 2 сентября большинством голосов приняты Заксобранием Камчатского края. Поддержали поправки, увеличивающие количество чиновников в правительстве только депутаты от «Единой России». Против голосовали депутаты от ЛДПР Валерий Калашников и Татьяна Милованова, представитель «Справедливой России» Михаил Пучковский, представитель КПРФ Роман Литвинов.

«Мы голосовали против! Изначально губернатор заверял, что изменение структуры правительства не потребует финансовых вложений и расходы на содержание чиновников не вырастут. Но что получается: изменение устава — это всё правительство должно будет уйти в отставку, наверняка чиновники воспользуются своими «золотыми парашютами». Должность губернатора разделят на две — теперь будет ещё и председатель правительства. И ещё высокопоставленные чиновники, у чиновников — пресс-секретари. Это грандиозные расходы для нашей бедной Камчатки с бедным населением и ворохом нерешенных социальных проблем!», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Михаил Пучковский.

Парламентарий сообщил также, что изначально КСП региона дала отрицательное заключение на данный законопроект. Возникли вопросы и у других депутатов.

Так, депутат от ЛДПР Валерий Калашников утверждает, что законопроект не согласовывали с Минфином РФ. Депутат предупредил, что если в октябре, когда будет утверждаться бюджет на следующий финансовый год, он увидит в нём рост расходов на содержание правительства, он намерен обращаться в Минфин РФ сам.

Как сообщало ИА REGNUM, население Камчатки беднеет, обрастает долгами и бежит с полуострова. С начала 2019 года камчатцы накопили 3,6 млрд долгов перед банками. Это в два раза больше, чем в первом полугодии 2018 года. По данным службы судебных приставов, каждый 14-й житель полуострова имеет долг, который не может обслуживать. Приставы всё чаще описывают имущество должников. Каждый 66-й житель региона с населением в 315 тыс. человек — либо чиновник, либо силовик.