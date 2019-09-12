Тирасполь, , 01:02 — REGNUM Смена власти на Украине не повлияла на приоритет и заинтересованность Украины вопросах молдавско-приднестровского урегулирования. Об этом заявил на встрече в Тирасполе с президентом ПМР Вадимом Красносельским спецпредставитель Украины по молдавско-приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский, передает ИА REGNUM.

«Вопросы, которые я курирую, остаются очень актуальными и при новом президенте, при новом кабинете министров», — отметил дипломат.

Красносельский заметил, что в последнее время активность переговорного процесса заметно снизилась. «Если мы 2017−2018 отмечали как годы позитивных изменений, договорённостей и их имплементаций, то на сегодняшний день видна стагнация, фактически остановка переговоров и усиление напряжения между Молдавией и Приднестровьем», — сказал президент. Глава приднестровского государства, в частности, обратил внимание на ситуацию с блокированием счетов приднестровских предприятий в молдавских банках.

Вадим Красносельский подчеркнул значимость участия Украины в работе формата «5+2». «Украина является гарантом и посредником молдавско-приднестровского урегулирования. Её представители принимают участие в миротворческой операции. Очень много открытых вопросов до сих пор — экономического, культурного и гуманитарного характера, которые, к сожалению, не решаются, по объективным и субъективным причинам», — подвел итог Вадим Красносельский.

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