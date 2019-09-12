Москва, , 00:18 — REGNUM Россия призывает власти Молдавии обеспечить сохранение русского языка в республике и соблюдение прав русскоязычного населения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи в Москве с молдавским коллегой Нику Попеску, передает ИА REGNUM.

Российско-молдавские переговоры Mid.ru

В Москве также ожидают, чтобы граждане России, особенно журналисты, не сталкивались с препятствиями и ограничениями при въезде в Молдову. Россия, по словам Лаврова, поддерживает государственность, нейтральный статус, политическую стабильность и межэтническое согласие в Молдавии. И на этой основе готова развивать двусторонние отношения во всех областях.

Попеску, в свою очередь, отметил, что нынешний визит — начало нормализации отношений между двумя странами после нескольких лет, когда отношения были практически заморожены. Для Молдавии, по его словам, важно восстановление в полном объеме торгово-экономических связей и отмена всех барьеров для доступа молдавской продукции на российский рынок. Попеску заявил, что участие Молдавии в зоне свободной торговле с ЕС и в рамках СНГ не противоречит друг другу.

Он также призвал вернуться к обсуждению вопроса защиты прав мигрантов и предложил обсудить снижение цен на роуминг.

Отметим, что это первый визит главы МИД Молдавии в Москву после смены власти в республике. В июне олигарх Владимир Плахотнюк был отстранен от власти и покинул страну. Россия тогда поддержала мирный переход власти в Молдавии.

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