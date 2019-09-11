Кишинёв, 11 сентября 2019, 21:08 — REGNUM В Кишинёве в рамках подготовки к заседанию молдаво-российской межправкомиссии, на которую приглашена и приднестровская сторона, прошла встреча представителей по политическим вопросам от Молдовы и Приднестровья Василия Шовы и Виталия Игнатьева.
Приднестровская сторона подготовила пакет предложений по включению в повестку заседания комиссии. Всего было предложено 11 вопросов, под номером один — проблема закрытия счетов приднестровских предприятий банками Молдавии.
Как отметил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, его молдавский визави в ходе встречи заявил, что не готов в деталях обсуждать технические вопросы, поэтому никаких вразумительных пояснений от молдавской стороны получено не было.
По его словам, данная ситуация «наглядно демонстрирует возвращение неадекватного подхода в отношениях с Приднестровьем».
Вместе с тем, как подчеркнул министр иностранных дел, альтернативы диалогу нет, и банковский вопрос необходимо обсуждать на разных переговорных площадках, в том числе с участием международных посредников.
«Без международного участия решить проблемы и сдвинуть диалог с мёртвой точки очень сложно, поэтому нам крайне важно сохранять переговорный контекст с широким международным участием. Это международный конфликт, как бы ни хотела молдавская сторона не признавать реальность, и решать его надо на международном уровне», — констатировал дипломат.
По его словам, заседание межправкомиссии — отличный повод обсудить актуальные вопросы переговорной повестки.
Проблему закрытия счетов в молдавских банках Тирасполь планирует поднять в ходе встречи политпредставителей 12 сентября.
Напомним, 5 сентября молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций. Экономическим субъектам пришло уведомление с требованием закрыть счёт. Таким образом, приднестровские импортёры не имеют возможности приобретать товары и производить расчёты с иностранными партнёрами.
Заседание молдаво-российской межправкомиссии должно состояться на следующей неделе.