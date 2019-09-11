Сухум, , 20:03 — REGNUM Верховный суд Абхазии в течение 10 дней рассмотрит иск проигравшего во втором туре выборов президента председателя оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии об отмене результатов голосования. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Здание Верховного суда Абхазии Aiaaira.com

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 сентября Квициния подал иск о признании второго тура голосования недействительным.

Напомним, 8 сентября состоялся второй тур выборов президента Абхазии. Согласно окончательным данным Центризбиркома, обнародованным 9 сентября, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов президента республики 47,39% голосов избирателей, Квициния — 46,17%. Оппозиционер получил лишь на 1027 голосов меньше. Квициния сразу заявил, что намерен подать в суд на решение ЦИК. По мнению оппозиционера, победитель должен был набрать больше половины голосов избирателей, тогда как Хаджимба набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и «против всех».

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