Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Республиканская и демократическая партии в американском конгрессе готовы совместно преодолеть возможный запрет президента США Дональда Трампа на финансирование военной помощи Украине, заявил 11 сентября сенатор-республиканец Рон Джонсон.

По информации агентства Reuters, сенатор выразил уверенность в том, что если Трамп решит не тратить на Украину уже выделенные $250 млн, обе партии проголосуют в конгрессе за повторное выделение этих средств.

По словам Джонсона, президент Трамп придерживается мнения, что помогать Украине должны европейские страны, а не США.

Кроме того, Джонсон рассказал, что представители Украины на каждой встрече поднимают вопрос о судьбе этих выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года Трамп распорядился заморозить финансирование военной помощи Украине и проверить, насколько эти траты соответствуют «интересам США».

Читайте ранее в этом сюжете: «Энергетический спецназ» США в Киеве должен сорвать переговоры по транзиту