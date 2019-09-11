Москва, , 18:13 — REGNUM В Госдуме понимают необходимость доработки трудового законодательства, чтобы оно соответствовало современным реалиям, но предостерегают от снижения зарплаты, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Владимир Серов. Портрет рабочего (фрагмент). 1960

«Сокращение рабочей недели не должно приводить к снижению заработной платы, объемов производства и эффективности труда. Тема очень многогранная, но и у профсоюзов, и у работодателей мнение сходится в одном — перемены нужны», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Парламентарий отметил большое количество предложений по совершенствованию норм.

«Кто-то говорит, что лучше сократить рабочий день, другие отвечают, что это неудобно: лучше сделать работу за два-три дня (пусть и задержавшись на работе), а дополнительный выходной посвятить своим личным делам. Всё нужно обсуждать. И опять же, важно учесть особенности регионов нашей большой страны, особенности той или иной сферы экономики. Решения должны быть выверенными и просчитанными», — подчеркнул он.

Неверов видит задачу депутатов сделать так, чтобы «трудовое законодательство соответствовало современным реалиям и уровню технического развития, а также было удобным и для работодателей, и, самое главное, для сотрудников».

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил ввести четырехдневную рабочую неделю.